Visite guidée de l’abbaye Déols
Visite guidée de l’abbaye Déols samedi 18 avril 2026.
Déols
Visite guidée de l’abbaye
6 Rue de l’Abbaye Déols Indre
Tarif : 3 – 3 – 5.5 EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18 16:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Visite guidée la riche histoire de l’abbaye Notre Dame de Déols .
L’abbaye de Déols a connu une histoire riche et mouvementée depuis le début de sa construction en 917. Elle fut l’une des abbayes les plus importantes de France et son rayonnement était loin de se limiter au Berry. Ces vestiges sont le témoin d’un âge d’or compris entre le XIIᵉ et le XIVᵉ siècle. Aujourd’hui grâce à des tablettes équipées de la réalité augmentée, il est possible de se projeter dans l’Abbaye et de comprendre sa grandeur passée. 3 .
6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr
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English :
Guided tour the rich history of Notre Dame de Déols Abbey .
L’événement Visite guidée de l’abbaye Déols a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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