Les jeudis au musée l’art du vitrail Déols
Les jeudis au musée l’art du vitrail Déols jeudi 23 avril 2026.
Déols
Les jeudis au musée l’art du vitrail
6 Rue de l’Abbaye Déols Indre
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Après avoir découvert les vitraux de l’église Saint-Étienne, les enfants fabriqueront leur propre vitrail en papier vitrail, qu’ils pourront ensuite poser sur une fenêtre pour en révéler tous les reflets.
Les vitraux des églises créent une atmosphère particulière grâce à la lumière qui les traverse et dont les couleurs se reflètent sur la pierre. Ils délivrent un message et racontent une histoire à travers leurs images et leurs nuances.
Enfant de 6 à 12 ans. Sur réservation. 5.5 .
6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr
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English :
After discovering the stained-glass windows of Saint-Etienne church, children will make their own stained-glass window in stained-glass paper, which they can then place on a window to reveal all its reflections.
L’événement Les jeudis au musée l’art du vitrail Déols a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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