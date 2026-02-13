Balade nature Une araignée au bout du fil

5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:30:00

fin : 2026-08-21 16:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Elles ont huit pattes, plusieurs yeux, une toile collante, une très mauvaise réputation…Après cette découverte, vous ne les regarderez plus du même œil ! Dès 4 ans. .

5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature Une araignée au bout du fil

L’événement Balade nature Une araignée au bout du fil Briouze a été mis à jour le 2026-02-13 par Flers agglo