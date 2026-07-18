BALADE NOCTURNE À VÉLO BASILIQUE SAINT SERNIN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

BALADE NOCTURNE À VÉLO

BASILIQUE SAINT SERNIN (Côté Musée Saint Raymond) Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:15:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Rejoignez la 7ème Balade Nocturne de cette année 2026 proposée par 2pieds2roues, Groupe BN, Vélo Santé Occitanie et Cop Bike Ride.

Parcourez, en groupe avec petits et grands enfants, la ville de Toulouse ; rejoignez le bord du Touch pour profiter de la fraîcheur.

Vous ferez une pause après 10 km à la Guinguette de Tournefeuille pour reprendre des forces. Vous rencontrerez les cyclistes qui traversent l’Europe pour rejoindre Ankara en faisant la Cop Bike Ride. (Certains sont partis à vélo et Bâteau de Bélem).

Peu de dénivelé, un temps qui s’annonce clément.

Discutez avec les participant-e-s de la COP31 Bike Ride qui seront arrivées dans l’après-midi de Montauban ou Carbonne (car 2 convois se rejoignent)

Prenez des photos des vélos, et des endroits découverts pour publier les plus belles photos avec le #bnvelotoulouse

Et le retour vers le centre ville se fera par la Route de Saint Simon pour découvrir les aménagements récents (10km comme à l’aller)

Bon à savoir

Départ Place Saint-Sernin côté Musée Saint Raymond

Heure RDV 20h15

20 km au total –presque plat

Arrivée Place du Capitole vers 23h .

BASILIQUE SAINT SERNIN (Côté Musée Saint Raymond) Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join the 7th Night Ride of 2026, organized by 2pieds2roues, Groupe BN, Vélo Santé Occitanie, and Cop Bike Ride.

L’événement BALADE NOCTURNE À VÉLO Toulouse a été mis à jour le 2026-07-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE