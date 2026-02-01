Balade nocturne contée Écluzelles

Balade nocturne contée

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-08-01

Dans l’ambiance nocturne envoûtante du plan d’eau de Mézières-Écluzelles, laissez-vous embarquer par des contes chargés d’aventures et de rencontres mystérieuses.

Intervenant Cie Hamsa

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 20h30 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

In the enchanting nocturnal atmosphere of the Mézières-Écluzelles lake, let yourself be carried away by tales of adventure and mysterious encounters.

