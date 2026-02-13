Balade nocturne Nature et frissons SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre

Balade nocturne Nature et frissons

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 17:00:00

fin : 2026-10-30 21:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Balade nature à la découverte d’espèces pas toujours rassurantes araignées, chauves-souris, crapauds et autres bestioles à la réputation douteuse… Explorez les sous-bois à la tombée de la nuit et gare aux créatures qui rôdent…

Sur réservation

Chaussures de marche

Dès 6 ans .

