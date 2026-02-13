Balade nocturne Nature et frissons SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre
Balade nocturne Nature et frissons
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne
Début : 2026-10-30 17:00:00
fin : 2026-10-30 21:00:00
2026-10-30
Balade nature à la découverte d’espèces pas toujours rassurantes araignées, chauves-souris, crapauds et autres bestioles à la réputation douteuse… Explorez les sous-bois à la tombée de la nuit et gare aux créatures qui rôdent…
Sur réservation
Chaussures de marche
Dès 6 ans .
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
