Lassay-les-Châteaux

BALADE OENOLOGIQUE LASSAY-LES-CHATEAUX

Place du Château Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:15:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

, é , ! Et si vous découvriez Lassay-les-Châteaux autrement ? Le vendredi 17 juillet, partez pour une balade œnologique de 4 km mêlant patrimoine, nature et gourmandise, en partenariat avec Le Verre de Marine.

Au programme

Au départ du Parking du Château de Lassay

Dégustation de vins, fromages & charcuteries

Parcours de 4 km, niveau facile

Une expérience unique pour éveiller vos papilles, partager un bon moment et profiter des richesses de notre territoire.

Les places sont limitées, pensez à réserver !

En ligne https://www.mayenneco-tourisme.fr/balade-oenologique/

ou par Messenger, mail, téléphone ou directement à l’Office de Tourisme

Tarif unique 35€ .

Place du Château Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 74 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

???????, ?%E9??????, ???????? ! How about discovering Lassay-les-Châteaux in a whole new way? On Friday, July 17, set out on a 4-km wine-tasting walk that combines heritage, nature, and culinary delights, in partnership with Le Verre de Marine.

L’événement BALADE OENOLOGIQUE LASSAY-LES-CHATEAUX Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay