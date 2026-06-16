BALADE OENOLOGIQUE LASSAY-LES-CHATEAUX Lassay-les-Châteaux
BALADE OENOLOGIQUE LASSAY-LES-CHATEAUX Lassay-les-Châteaux vendredi 17 juillet 2026.
Lassay-les-Châteaux
BALADE OENOLOGIQUE LASSAY-LES-CHATEAUX
Place du Château Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:15:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
, é , ! Et si vous découvriez Lassay-les-Châteaux autrement ? Le vendredi 17 juillet, partez pour une balade œnologique de 4 km mêlant patrimoine, nature et gourmandise, en partenariat avec Le Verre de Marine.
Au programme
Au départ du Parking du Château de Lassay
Dégustation de vins, fromages & charcuteries
Parcours de 4 km, niveau facile
Une expérience unique pour éveiller vos papilles, partager un bon moment et profiter des richesses de notre territoire.
Les places sont limitées, pensez à réserver !
En ligne https://www.mayenneco-tourisme.fr/balade-oenologique/
ou par Messenger, mail, téléphone ou directement à l’Office de Tourisme
Tarif unique 35€ .
Place du Château Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 74 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
???????, ?%E9??????, ???????? ! How about discovering Lassay-les-Châteaux in a whole new way? On Friday, July 17, set out on a 4-km wine-tasting walk that combines heritage, nature, and culinary delights, in partnership with Le Verre de Marine.
L’événement BALADE OENOLOGIQUE LASSAY-LES-CHATEAUX Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay
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