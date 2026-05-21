Lassay-les-Châteaux

STAGE DE MUSIQUE MEDIEVALE

CHATEAU DE LASSAY Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : 280 – 280 – 280 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-01

Stage de musique médiévale avec l’ensemble Obsidienne

Stage de musique médiévale proposé au château de Lassay par l’EXCELLENT ensemble Obsidienne, du 1er au 4 juillet 2026, autour de la chanson au XVème siècle.

Ouvert aux instrumentistes et chanteurs.

Ne tardez plus à vous inscrire ! (clôture des inscriptions fin mai)

Renseignements, préinscriptions chateaudelassay@free.fr ou 06 18 22 78 33 .

CHATEAU DE LASSAY Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire chateaudelassay@free.fr

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English :

Medieval music workshop with Ensemble Obsidienne

L’événement STAGE DE MUSIQUE MEDIEVALE Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay