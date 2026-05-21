STAGE DE MUSIQUE MEDIEVALE Lassay-les-Châteaux
STAGE DE MUSIQUE MEDIEVALE Lassay-les-Châteaux mercredi 1 juillet 2026.
Lassay-les-Châteaux
STAGE DE MUSIQUE MEDIEVALE
CHATEAU DE LASSAY Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : 280 – 280 – 280 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-01
Stage de musique médiévale avec l’ensemble Obsidienne
Stage de musique médiévale proposé au château de Lassay par l’EXCELLENT ensemble Obsidienne, du 1er au 4 juillet 2026, autour de la chanson au XVème siècle.
Ouvert aux instrumentistes et chanteurs.
Ne tardez plus à vous inscrire ! (clôture des inscriptions fin mai)
Renseignements, préinscriptions chateaudelassay@free.fr ou 06 18 22 78 33 .
CHATEAU DE LASSAY Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire chateaudelassay@free.fr
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English :
Medieval music workshop with Ensemble Obsidienne
L’événement STAGE DE MUSIQUE MEDIEVALE Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay
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