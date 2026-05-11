Lassay-les-Châteaux

VISITE DE LA CIDRERIE

Route de Loré Melleray Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20

Participez à la visite guidée de la cidrerie par le producteur !

Aurore et Josselin, producteurs de produits cidricoles vous proposent de visiter la partie production de leur domaine.

Au programme Verger, Distillerie, Pressoir, et Chais de Vieillissement.

Une visite très riche, ouverte à tous et gratuite, sans réservation.

Tous les mardis & jeudis, du 7 juillet au 20 août 2026, à 16 h .

Route de Loré Melleray Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 03 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join the producer on a guided tour of the cider house!

L’événement VISITE DE LA CIDRERIE Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay