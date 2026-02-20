FESTIVAL ARX MVSICA CONCERT DE FIN DE STAGE

CHATEAU DE LASSAY Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Concert de concert de clôture de stage de chant médiéval par l’ensemble Obsidienne (Chansons de Guillaume Dufay et chansonier de Bayeux)

L’ensemble Obsidienne est riche d’une longue expérience dans la redécouverte et l’interprétation de la musique médiévale. Depuis 2009, il est accueilli à Sens, capitale médiévale, pour un travail sur le thème de la chanson, du Moyen-Age à nos jours. .

CHATEAU DE LASSAY Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 18 22 78 33 chateaudelassay@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Closing concert of the medieval chant workshop by the Obsidienne ensemble (Songs by Guillaume Dufay and chansonier de Bayeux)

L’événement FESTIVAL ARX MVSICA CONCERT DE FIN DE STAGE Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Mayenne Co