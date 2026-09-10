UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

BALADE OLFACTIVE AU CANAL DEVANT LA TOULOUSE SCHOOL OF ECONOMICS Toulouse

samedi 12 septembre 2026 · DEVANT LA TOULOUSE SCHOOL OF ECONOMICS · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
DEVANT LA TOULOUSE SCHOOL OF ECONOMICS
Adresse
1 Esplanade de l'Université
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif

Toulouse

BALADE OLFACTIVE AU CANAL

DEVANT LA TOULOUSE SCHOOL OF ECONOMICS 1 Esplanade de l’Université Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :
2026-09-12 2026-10-18

Laissez-vous tenter par une balade sensorielle entre présent et passé en passant par le canal de Brienne, le bassin des filtres et le port de l’Embouchure.
Au bassin des Filtres, le canal du Midi ralentit et respire. Pour ses 30 ans d’inscription à l’UNESCO, il se raconte autrement par les odeurs. Une balade olfactive imaginée par Osmoart et animée par Pierre Bénard, où l’air devient et mémoire et présent. Marcher ici, c’est sentir le canal autant que le voir, et laisser l’odeur ouvrir le souvenir…   .

DEVANT LA TOULOUSE SCHOOL OF ECONOMICS 1 Esplanade de l’Université Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 23 12  animation.patrimoine@mairie-toulouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be tempted by a sensory stroll through the Brienne Canal, the Bassin des Filtres and the Port de l’Embouchure.

L’événement BALADE OLFACTIVE AU CANAL Toulouse a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)