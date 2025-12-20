Balade ONF Arbres, apprenz à les reconnaître Carnuta Jupilles
Balade ONF Arbres, apprenz à les reconnaître Carnuta Jupilles mercredi 26 août 2026.
Jupilles
Balade ONF Arbres, apprenz à les reconnaître
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:30:00
fin : 2026-08-26 12:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Balade ONF ‘Arbres, apprenez à les reconnaître
Avec l’ONF, partez à la découverte des arbres ! Qu’ils aient des feuilles ou des aiguilles, apprenez à identifier les principales essences de Bercé. En observant feuilles, écorces et fruits, vous deviendrez de fins experts.
Dès 8 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
ONF Trees, learn to recognize them walk
L’événement Balade ONF Arbres, apprenz à les reconnaître Jupilles a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Vallée du Loir
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