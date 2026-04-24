Itinérances exposition de Dorian Sacher Jupilles
Itinérances exposition de Dorian Sacher Jupilles dimanche 17 mai 2026.
Jupilles
Itinérances exposition de Dorian Sacher
3 Place André Ricordeau Jupilles Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 11:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-05-17
.
3 Place André Ricordeau Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 6 13 61 90 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Itinérances exposition de Dorian Sacher Jupilles a été mis à jour le 2026-04-13 par CDT72
À voir aussi à Jupilles (Sarthe)
- Atelier De la forêt à la musique par le CPFi Musiques du monde Carnuta Jupilles 24 avril 2026
- Jupilles Escapade en forêt de Bercé Jupilles Sarthe 1 mai 2026
- Jeux de Noël Carnuta, Jupilles 27 mai 2026
- Une nuit à la belle étoile au cœur de la forêt de Bercé ! Avec F. Lasserre CARNUTA, Jupilles 20 juin 2026
- Balade famille La balade surprise, Carnuta, Jupilles 8 juillet 2026