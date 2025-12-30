Balade ONF Le bois à la loupe Carnuta, Jupilles
Balade ONF Le bois à la loupe Carnuta, Jupilles mercredi 15 juillet 2026.
Balade ONF Le bois à la loupe
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Balade ONF Le bois à la loupe
Avec l’ONF, observez de près les arbres leur croissance, l’importance du sol, ainsi que les qualités et les défauts du bois. Une immersion pour mieux lire la forêt et devenir, le temps d’une sortie, un véritable expert forestier.
A partir de 8 ans. Sur réservation. .
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ONF Wood under the magnifying glass walk
L’événement Balade ONF Le bois à la loupe Jupilles a été mis à jour le 2025-12-30 par LA FLECHE