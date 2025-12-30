Balade ONF Le bois à la loupe Carnuta, Jupilles

Balade ONF Le bois à la loupe

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Avec l’ONF, observez de près les arbres leur croissance, l’importance du sol, ainsi que les qualités et les défauts du bois. Une immersion pour mieux lire la forêt et devenir, le temps d’une sortie, un véritable expert forestier.

A partir de 8 ans. Sur réservation. .

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

ONF Wood under the magnifying glass walk

