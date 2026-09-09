Balade-Patrimoine au cimetière de bateaux de Quelmer à Saint-Malo, Cimetière de bateaux de Quelmer (Saint-Malo), Saint-Malo

Informations pratiques

Balade-Patrimoine au cimetière de bateaux de Quelmer à Saint-Malo 19 et 20 septembre Cimetière de bateaux de Quelmer (Saint-Malo) Ille-et-Vilaine

Sans réservation

Prévoir bottes et équipements en fonction de la météo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Pour Les Journées Européennes du Patrimoine, L’Association pour le Développement des Recherches en Archéologie Maritime (ADRAMAR) propose une balade patrimoine afin de découvrir les enjeux de l’archéologie des cimetières de bateaux, l’historique du site de Quelmer et de présenter quelques épaves sur le site.

Dans l’anse de Quelmer, à la pointe de la Passagère, une trentaine d’épaves jonchent le sol. Datant du début du 20e siècle pour les plus anciennes, chacune raconte une part de l’histoire maritime de la Rance. Parfois construits sans plan, sur gabarit, ces vestiges matériels s’inscrivent dans une tradition de construction navale aujourd’hui disparue et conservent la trace de la mémoire locale.

Cimetière de bateaux de Quelmer (Saint-Malo) 85 Rue de la Passagère, 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Quelmer – La Passagère Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.saint-malo-tourisme.com/nos-tresors-preserves/saint-malo-le-bijou-corsaire/le-cimetiere-de-bateaux-de-quelmer/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA35132824

L’Association pour le Développement des Recherches en Archéologie Maritime (ADRAMAR) propose une balade patrimoine

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