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AGENDA · Gond-Pontouvre

Balade patrimoniale (4,5 km facile) – Gond-Pontouvre, Commune de Gond-Pontouvre, Gond-Pontouvre

dimanche 20 septembre 2026 · Commune de Gond-Pontouvre · Gond-Pontouvre

Balade patrimoniale (4,5 km facile) – Gond-Pontouvre, Commune de Gond-Pontouvre, Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Commune de Gond-Pontouvre
Adresse
Pl. de L Hôtel de ville, 16160 Gond-Pontouvre
Ville
16160 Gond-Pontouvre
Département
Charente
Tarif
Gratuit, réservation obligatoire.

Balade patrimoniale (4,5 km facile) – Gond-Pontouvre Dimanche 20 septembre, 09h30 Commune de Gond-Pontouvre Charente

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dans le cadre d’une balade patrimoniale (4,5 km facile) organisée par le club de randonnée et la municipalité avec la participation du Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême
9h45 : présentation de l’usine hydraulique élévatoire de Foulpougne par le Pays d’art et d’histoire
11h : inauguration de la plaque commémorative au Bois-Margot

Commune de Gond-Pontouvre Pl. de L Hôtel de ville, 16160 Gond-Pontouvre Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « journeepatrimoine.gondpontouvre@gmail.com »}] Accessible en bus : Ligne 7 (Nersac Les Épinettes – Gond-Pontouvre Le Treuil) Arrêt : Mairie du Gond
Dans le cadre d’une balade patrimoniale (4,5 km facile) organisée par le club de randonnée et la municipalité avec la participation du Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême

© Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême

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