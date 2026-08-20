Balade patrimoniale (4,5 km facile) – Gond-Pontouvre, Commune de Gond-Pontouvre, Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Balade patrimoniale (4,5 km facile) – Gond-Pontouvre Dimanche 20 septembre, 09h30 Commune de Gond-Pontouvre Charente

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dans le cadre d’une balade patrimoniale (4,5 km facile) organisée par le club de randonnée et la municipalité avec la participation du Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême

9h45 : présentation de l’usine hydraulique élévatoire de Foulpougne par le Pays d’art et d’histoire

11h : inauguration de la plaque commémorative au Bois-Margot

Commune de Gond-Pontouvre Pl. de L Hôtel de ville, 16160 Gond-Pontouvre Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « journeepatrimoine.gondpontouvre@gmail.com »}] Accessible en bus : Ligne 7 (Nersac Les Épinettes – Gond-Pontouvre Le Treuil) Arrêt : Mairie du Gond

Dans le cadre d’une balade patrimoniale (4,5 km facile) organisée par le club de randonnée et la municipalité avec la participation du Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême

© Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême