Balade patrimoniale à vélo Office de Tourisme d’Istres Istres
Balade patrimoniale à vélo Office de Tourisme d’Istres Istres vendredi 10 juillet 2026.
Istres
Balade patrimoniale à vélo
Vendredi 10 juillet 2026 de 8h30 à 11h30. Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 08:30:00
fin : 2026-07-10 11:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Découverte des vestiges du village médiéval de Castelveyre, à proximité du site de St Blaise, avec l’archéologue Marie Dumas.
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Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
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English :
Discover the remains of the medieval village of Castelveyre, near the Saint-Blaise archaeological site, with archaeologist Marie Dumas.
L’événement Balade patrimoniale à vélo Istres a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme d’Istres
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