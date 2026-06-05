Balade patrimoniale à vélo Office de Tourisme d’Istres Istres vendredi 10 juillet 2026.

Istres

Balade patrimoniale à vélo

Vendredi 10 juillet 2026 de 8h30 à 11h30. Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 08:30:00

fin : 2026-07-10 11:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Découverte des vestiges du village médiéval de Castelveyre, à proximité du site de St Blaise, avec l’archéologue Marie Dumas.

.

Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the remains of the medieval village of Castelveyre, near the Saint-Blaise archaeological site, with archaeologist Marie Dumas.

L’événement Balade patrimoniale à vélo Istres a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme d’Istres