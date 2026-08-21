Balade patrimoniale commentée de l’Isle d’Espagnac, Salle des mariages de la mairie de l’Isle d’Espagnac, L’Isle-d’Espagnac
samedi 19 septembre 2026 · Salle des mariages de la mairie de l'Isle d'Espagnac · L'Isle-d'Espagnac
Informations pratiques
Balade patrimoniale commentée de l’Isle d’Espagnac Samedi 19 septembre, 15h30 Salle des mariages de la mairie de l’Isle d’Espagnac Charente
Gratuit – Limité à 40 personnes – Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Partez à la découverte des anciens moyens de transport traversant la commune (tramway et train) puis arrêtez-vous à l’église Saint-Michel pour une visite originale autour de l’application numérique « Églises romanes de GrandAngoulême » conçu par le Pays d’art et d’histoire en compagnie de Nathanaëlle Gervais.
N’oubliez pas votre Smatphone ou votre tablette ! Quelques tablettes numériques seront à disposition.
Renseignements et réservation obligatoire : 05 45 38 62 08 jusqu’au vendredi 18 septembre à midi
Moment convivial offert par la municipalité
Salle des mariages de la mairie de l’Isle d’Espagnac 4 Rue de la Résistance, 16340 L’Isle-d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 38 62 08 »}] Accessible en bus :
Ligne 5 (Fléac Gymnase – Isle d’Espagnac Bel Air Z.A.)
Arrêt : Le Marché
**Partez à la découverte des anciens moyens de transport traversant la commune (tramway et train) puis arrêtez-vous à l’église Saint-Michel pour une visite originale autour de l’application numérique…
©archives de la ville de l’Isle d’Espagnac
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