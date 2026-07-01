Balade patrimoniale et concert, Mairie d’Écully, Écully
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie d'Écully · Écully
Informations pratiques
Balade patrimoniale et concert Dimanche 20 septembre, 14h30 Mairie d’Écully Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Du centre-ville aux Sources, balade commentée en suivant les panneaux historiques.
Départ à 14h30 de l’église Saint Blaise. Arrivée vers 16h, concert du duo Flycase (pop rock acoustique) et goûter. Gratuit sans inscription
Mairie d’Écully 1 Place de la Libération, 69130, Écully Écully 69130 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes http://ville-ecully.fr Mairie contruite en 1833, modifiée en 1881
Du centre-ville aux Sources, balade commentée en suivant les panneaux historiques.
©flycase
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