Balade patrimoniale et concert, Mairie d’Écully, Écully

Informations pratiques

Balade patrimoniale et concert Dimanche 20 septembre, 14h30 Mairie d’Écully Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Du centre-ville aux Sources, balade commentée en suivant les panneaux historiques.

Départ à 14h30 de l’église Saint Blaise. Arrivée vers 16h, concert du duo Flycase (pop rock acoustique) et goûter. Gratuit sans inscription

Mairie d’Écully 1 Place de la Libération, 69130, Écully Écully 69130 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes http://ville-ecully.fr Mairie contruite en 1833, modifiée en 1881

Du centre-ville aux Sources, balade commentée en suivant les panneaux historiques.

©flycase