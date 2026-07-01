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Balade patrimoniale et concert, Mairie d’Écully, Écully

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie d'Écully · Écully

Balade patrimoniale et concert, Mairie d’Écully, Écully

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie d'Écully
Adresse
1 Place de la Libération, 69130, Écully
Ville
69130 Écully
Département
Rhône

Balade patrimoniale et concert Dimanche 20 septembre, 14h30 Mairie d’Écully Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Du centre-ville aux Sources, balade commentée en suivant les panneaux historiques.
Départ à 14h30 de l’église Saint Blaise. Arrivée vers 16h, concert du duo Flycase (pop rock acoustique) et goûter. Gratuit sans inscription

Mairie d’Écully 1 Place de la Libération, 69130, Écully Écully 69130 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes http://ville-ecully.fr Mairie contruite en 1833, modifiée en 1881
Du centre-ville aux Sources, balade commentée en suivant les panneaux historiques.

©flycase

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