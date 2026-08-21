Balade patrimoniale sur les traces de la mémoire ouvrière, MJC Fernand Léger, Corbeil-Essonnes

Informations pratiques

Balade patrimoniale sur les traces de la mémoire ouvrière Samedi 19 septembre, 09h30 MJC Fernand Léger Essonne

Gratuit – à partir de 10 ans – groupe limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Partez à la découverte de la mémoire ouvrière à travers la ville de Corbeil-Essonnes et de ses grands sites industriels, mémoire et luttes qui ont façonné l’identité du territoire.

Départ de la MJC – 45 allées Aristide Briand pour une boucle de 10 km avec pique-nique sorti du sac.

MJC Fernand Léger 45 Allée Aristide Briand, 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 64 96 27 69 [{« type »: « email », « value »: « ihs91@cgt.fr »}] Construite en 1966 et rénovée en 2018, la MJC a développé ses activités artistiques et culturelles pour devenir centre social associé. Vitrail et mosaïques extérieures de Fernand Léger. Accès PMR – parking à proximité

Circuit

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