« Grands Moulins Evolution », application de visite libre autour des Grands Moulins Evolution, Place de l’hôtel de Ville, Corbeil-Essonnes

Informations pratiques

« Grands Moulins Evolution », application de visite libre autour des Grands Moulins Evolution 19 et 20 septembre Place de l’hôtel de Ville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Et si vous découvriez l’histoire des Grands Moulins de Corbeil autrement ?

Avec l’application « Grands Moulins Evolution », téléchargeable gratuitement sur Play Store ou App Store, visitez les Grands Moulins de Corbeil et retracez l’histoire de cette cathédrale industrielle marquant le profondemment développement du territoire de Grand Paris Sud.

Téléchargez l’application : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.grandparissud.grandsmoulinsevolution&hl=fr

Place de l’hôtel de Ville 2 place Galignani, 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 06.13.27.17.34 https://www.grandparissud.fr/equipement/les-grand-moulins/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Grands Moulins de Corbeil u00c9volution u2022 une promenade immersive », « type »: « rich », « title »: « Grands Moulins u00c9volution u2013 Applications sur Google Play », « thumbnail_url »: « https://play-lh.googleusercontent.com/kBoLZ1RsxUPlcBK0h34WdFXR21KLGEjqCwi9R6i4vi_A3JYTidFRHv8KL_fIRZuAkEaqlgBlbxh3OHqYskaKnA=w600-h300-pc0xffffff-pd », « version »: « 1.0 », « url »: « https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.grandparissud.grandsmoulinsevolution&hl=fr », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 300, « thumbnail_width »: 600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

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Parking en face de la place de l’hôtel de ville – En bas des Grands Moulins

Et si vous découvriez l’histoire des Grands Moulins de Corbeil autrement ?

© Grand Paris Sud / Gitka Olivier