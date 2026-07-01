Informations pratiques

Château-Renard

Balade photographique avec le photo-club de Saint-germain

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Photo-Club de Saint-Germain-des-Prés vous propose de venir redécouvrir Château-Renard. Au cours d’un parcours dans le village, vous serez amené à immortaliser ses endroits emblématiques et découvrirez comment régler un appareil photo pour prendre des clichés inoubliables.

En partenariat avec la médiathèque, le Photo-Club de Saint-Germain-des-Prés vous propose de venir redécouvrir Château-Renard. Au cours d’un parcours dans le village, vous serez amené à immortaliser ses endroits emblématiques et découvrirez comment régler un appareil photo pour prendre des clichés inoubliables. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

The Saint-Germain-des-Pr%E9s Photo Club invites you to come and rediscover Ch%E2teau-Renard. During a tour of the village, you’ll have the chance to capture its most iconic spots and learn how to adjust your camera settings to take unforgettable photos.

L’événement Balade photographique avec le photo-club de Saint-germain Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-11 par OT 3CBO