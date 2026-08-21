Balade photographique, Port-Anna, Séné

Informations pratiques

Balade photographique Samedi 19 septembre, 19h00 Port-Anna Morbihan

Jauge limitée à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Une balade au bord de l’eau, un peu à la manière d’une veillée, pour se raconter des histoires et lire, à partir de photographies d’hier, l’évolution du paysage maritime et du quotidien des habitants de la presqu’île de Séné.

Port-Anna Port-Anna 56860 Séné Séné 56860 Morbihan Bretagne 0297620303 http://www.parc-golfe-morbihan.bzh http://www.sene.bzh;https://www.sene.bzh/les-incontournables/les-sites-remarquables/ [{« type »: « email », « value »: « loquais-m@sene.bzh »}] Niché dans une anse, ce petit port aménagé en 1955 est le dernier port de pêche en activité du Golfe du Morbihan.

Composante majeure de l’histoire et de l’identité sinagote, la pêche demeure une activité économique de poids pour le territoire. La petite dizaine de bateaux qui y stationnent pratiquent une pêche quotidienne et artisanale.

Port-Anna accueille aussi les navires en eau profonde, c’est d’ailleurs le passage obligé des bateaux qui sillonnent le Golfe. Le lieu inspire depuis longtemps peintres et photographes, notamment avec sa « maison rose ».

Bien connue des navigateurs, cette maison utilisée à l’origine comme entrepôt ostréicole indique l’entrée du chenal conduisant à Vannes. Transports en communs renforcés (bus et bateaux Petits Passeurs). Parking d’accès pour les voitures puis cheminement piéton. Accès PMR sur le site.

Une balade au bord de l’eau

©Collection Ville de Séné