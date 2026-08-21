Village des sinagots et saynète entre mots et flots, Port-Anna, Séné

Informations pratiques

Village des sinagots et saynète entre mots et flots Samedi 19 septembre, 10h00 Port-Anna Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Rencontre avec deux associations de patrimoine maritime : Les Amis du Sinagot et Un Sinago pour Séné.

Présentation des sinagots à quai et expositions d’outils de menuiserie et de charpente de marine et d’objets du quotidien de pêcheurs (outils, tenues, objets insolites dragués…), prêté par un pêcheur, fils et petit-fils de pêcheur.

À 18h15, les comédien·nes de la Compagnie des Illusionné·Es, accompagnée de comédien·nes bénévoles, proposeront une saynète entre flots et mots. Une invitation à redécouvrir le patrimoine maritime et l’histoire des naviguant à travers une balade théâtrale poétique et vivante.

Buvette, restauration et stand de produits dérivés

Port-Anna Port-Anna 56860 Séné Séné 56860 Morbihan Bretagne 0297620303 http://www.parc-golfe-morbihan.bzh http://www.sene.bzh;https://www.sene.bzh/les-incontournables/les-sites-remarquables/ [{« link »: « https://sinagot.bzh/ »}, {« link »: « https://www.jeanetjeannelesinagodesene.bzh/jean-et-jeanne/ »}] Niché dans une anse, ce petit port aménagé en 1955 est le dernier port de pêche en activité du Golfe du Morbihan.

Composante majeure de l’histoire et de l’identité sinagote, la pêche demeure une activité économique de poids pour le territoire. La petite dizaine de bateaux qui y stationnent pratiquent une pêche quotidienne et artisanale.

Port-Anna accueille aussi les navires en eau profonde, c’est d’ailleurs le passage obligé des bateaux qui sillonnent le Golfe. Le lieu inspire depuis longtemps peintres et photographes, notamment avec sa « maison rose ».

Bien connue des navigateurs, cette maison utilisée à l’origine comme entrepôt ostréicole indique l’entrée du chenal conduisant à Vannes. Transports en communs renforcés (bus et bateaux Petits Passeurs). Parking d’accès pour les voitures puis cheminement piéton. Accès PMR sur le site.

Rencontre avec deux associations de patrimoine maritime

©Ville de Séné