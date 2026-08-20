Balade plantes sauvages comestibles et toxiques, 45 Av. de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-sur-Marne, France, Nogent-sur-Marne

Informations pratiques

Balade plantes sauvages comestibles et toxiques 27 septembre – 29 novembre, certains dimanches 45 Av. de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-sur-Marne, France Paris

Tarifs : Tarif unique 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T12:00:00+02:00 – 2026-09-27T14:00:00+02:00

Fin : 2026-11-29T11:00:00+01:00 – 2026-11-29T13:00:00+01:00

Durant 2h00, votre guide vous fera découvrir la flore spontanée du jardin d’agronomie tropicale et du bois de Vincennes sous l’angle de leur comestibilité. Il vous initiera à l’identification des plantes sauvages qui peuvent présenter un intérêt gustatif, nutritif ou médicinal.

Des plantes toxiques seront également identifiées afin de ne pas banaliser la cueillette sauvage et les risques qu’elle peut comporter si elle est pratiquée à la légère.

Les règles de la cueillette seront explicitées afin de garantir la sécurité de tout le monde et la préservation des espaces de nature.

Au gré des saisons, plusieurs plantes seront présentées par votre guide qui vous mènera vers des points d’intérêts qu’il aura identifiés. Toutefois, il pourra aussi se laisser porter par la curiosité du groupe. Alors n’hésitez pas à lui poser toutes vos questions !

Attention, en cas de vents violents la visite pourra être annulée pour des raisons de sécurité.

Durée : 2h00

Activité organisée par Muriel – Animatrice jardin

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-botanique-decouvrez-les-plantes-sauvages-comestibles-et-toxiques-autour-de-vous-9676

45 Av. de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-sur-Marne, France 45 Av. de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-sur-Marne, France Nogent-sur-Marne 94130 Le Bois – Porte de Nogent Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-botanique-decouvrez-les-plantes-sauvages-comestibles-et-toxiques-autour-de-vous-9676 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-botanique-decouvrez-les-plantes-sauvages-comestibles-et-toxiques-autour-de-vous-9676 »}]

Venez découvrir la flore sauvage comestible du bois de Vincennes