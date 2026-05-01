Balade Printanière Malicorne-sur-Sarthe
Balade Printanière Malicorne-sur-Sarthe mardi 12 mai 2026.
Malicorne-sur-Sarthe
Balade Printanière
Place de l’Eglise Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:30:00
fin : 2026-05-12 17:00:00
Date(s) :
2026-05-12
L’Association Nature et Balade vous invite à une promenade printanière….
L’ association Nature et Balade vous donne rendez-vous pour marcher dans la nature, autour de Mézeray, et observer ce qui nous entoure dans ce moi de mai flamboyant; en compagnie de naturologues sympathiques . rendez-vous le mardi 12 mai sur le parking derrière la place de l’église à Mézeray. .
Place de l’Eglise Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 9 66 88 12 02 jeanclaude.gravier@orange.fr
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English :
The Association Nature et Balade invites you to a spring walk….
L’événement Balade Printanière Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée de la Sarthe
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