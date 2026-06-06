Balade quartier Beaubreuil Jardins en partage, quartier en mouvement Limoges
Balade quartier Beaubreuil Jardins en partage, quartier en mouvement Limoges samedi 6 juin 2026.
Limoges
Balade quartier Beaubreuil Jardins en partage, quartier en mouvement
Quartier Beaubreuil Limoges Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11
Fatima et Dounia vous emmènent à la découverte d’un quartier en pleine rénovation. D’un oasis de verdure, où s’affairent les habitants jardiniers, aux immeubles de Beaubreuil en pleine transformation, avec un vaste projet de rénovation urbaine, venez partager un moment entre mémoire et renaissance, à travers les sourires et la bonne humeur de nos deux éclaireuses urbaines. .
Quartier Beaubreuil Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 33 86 33 limoges@alternative-urbaine.com
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English : Balade quartier Beaubreuil Jardins en partage, quartier en mouvement
L’événement Balade quartier Beaubreuil Jardins en partage, quartier en mouvement Limoges a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin
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