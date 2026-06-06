Limoges

Balade quartier Beaubreuil Jardins en partage, quartier en mouvement

Quartier Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11

Fatima et Dounia vous emmènent à la découverte d’un quartier en pleine rénovation. D’un oasis de verdure, où s’affairent les habitants jardiniers, aux immeubles de Beaubreuil en pleine transformation, avec un vaste projet de rénovation urbaine, venez partager un moment entre mémoire et renaissance, à travers les sourires et la bonne humeur de nos deux éclaireuses urbaines. .

Quartier Beaubreuil Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 33 86 33 limoges@alternative-urbaine.com

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English : Balade quartier Beaubreuil Jardins en partage, quartier en mouvement

L’événement Balade quartier Beaubreuil Jardins en partage, quartier en mouvement Limoges a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin