Balade quartier Val de l’Aurence Sur les contreforts ouest de Limoges, entre immeubles et cascade Limoges
Balade quartier Val de l’Aurence Sur les contreforts ouest de Limoges, entre immeubles et cascade Limoges samedi 13 juin 2026.
Limoges
Balade quartier Val de l’Aurence Sur les contreforts ouest de Limoges, entre immeubles et cascade
Quartier Val de l’Aurence Nord Limoges Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18
Venez découvrir le quartier du Val de l’Aurence Nord comme vous ne l’avez jamais vu, sous la houlette enthousiaste de Mickael. Explorez le parc de l’Aurence et les méandres de la rivière, suivez les chemins de verdure depuis le parc du Talweg jusqu’à l’ombre des Gémeaux, apprenez-en plus sur la richesse du tissu associatif et ses diverses réalisations qui travaillent à unir les habitants en une communauté faite d’entraide et de partage.
Inscription obligatoire sur notre site internet. .
Quartier Val de l’Aurence Nord Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 33 86 33 limoges@alternative-urbaine.com
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English : Balade quartier Val de l’Aurence Sur les contreforts ouest de Limoges, entre immeubles et cascade
L’événement Balade quartier Val de l’Aurence Sur les contreforts ouest de Limoges, entre immeubles et cascade Limoges a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin
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