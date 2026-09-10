UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rogny-les-Sept-Écluses

Balade – randonnée sur les venelles de Rogny, Espace culturel, Rogny-les-Sept-Écluses

samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel · Rogny-les-Sept-Écluses

Balade – randonnée sur les venelles de Rogny, Espace culturel, Rogny-les-Sept-Écluses

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Espace culturel
Adresse
Rue Léon jaupitre, 89220 Rogny-les-Sept Écluses
Ville
89220 Rogny-les-Sept-Écluses
Département
Yonne
Tarif
Départ à 14h30 de l'Espace Culturel, réservation possible mais pas obligatoire

Balade – randonnée sur les venelles de Rogny Samedi 19 septembre, 14h30 Espace culturel Yonne

Départ à 14h30 de l’Espace Culturel, réservation possible mais pas obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Venez découvrir les venelles de Rogny les sept écluses lors d’une petite randonnée de 6km, accompagnée par Gérard SEMENCE, passionné local de randonnée et de Rogny.

Espace culturel Rue Léon jaupitre, 89220 Rogny-les-Sept Écluses Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 74 57 50. »}] Parking au quai Sully.
Venez découvrir les venelles de Rogny les sept écluses lors d’une petite randonnée de 6km, accompagnée par Gérard SEMENCE, passionné local de randonnée et de Rogny.

©Mairie de Rogny les sept écluses

À voir aussi à Rogny-les-Sept-Écluses (Yonne)