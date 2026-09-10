Balade – randonnée sur les venelles de Rogny, Espace culturel, Rogny-les-Sept-Écluses

Informations pratiques

Balade – randonnée sur les venelles de Rogny Samedi 19 septembre, 14h30 Espace culturel Yonne

Départ à 14h30 de l’Espace Culturel, réservation possible mais pas obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Venez découvrir les venelles de Rogny les sept écluses lors d’une petite randonnée de 6km, accompagnée par Gérard SEMENCE, passionné local de randonnée et de Rogny.

Espace culturel Rue Léon jaupitre, 89220 Rogny-les-Sept Écluses Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 74 57 50. »}] Parking au quai Sully.

Venez découvrir les venelles de Rogny les sept écluses lors d’une petite randonnée de 6km, accompagnée par Gérard SEMENCE, passionné local de randonnée et de Rogny.

©Mairie de Rogny les sept écluses