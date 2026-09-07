AGENDA · Rogny-les-Sept-Écluses
Exposition « Compagnon du devoir Rognycois : Marien Dange », Espace culturel, Rogny-les-Sept-Écluses
samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel · Rogny-les-Sept-Écluses
Informations pratiques
Exposition « Compagnon du devoir Rognycois : Marien Dange » 19 et 20 septembre Espace culturel Yonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir la réussite d’un enfant du pays à travers le compagnonnage ! Cette exposition est ouverte à toutes et tous !
Espace culturel Rue Léon jaupitre, 89220 Rogny-les-Sept Écluses Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Parking au quai Sully.
Venez découvrir la réussite d’un enfant du pays à travers le compagnonnage !
©TMOP
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