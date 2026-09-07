Exposition « Rogny vu du Ciel », Espace culturel, Rogny-les-Sept-Écluses

Informations pratiques

Exposition « Rogny vu du Ciel » 19 et 20 septembre Espace culturel Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les clichés vus du ciel de Rogny les sept écluses, enrichies de quelques autres spécifiques. Nous vous mettons à disposition du cadastre Napoléonien pour vous faire découvrir une autre partie de notre patrimoine.

Espace culturel Rue Léon jaupitre, 89220 Rogny-les-Sept Écluses Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Parking au quai Sully.

(Re)découvrez les clichés vus du ciel de Rogny les sept écluses, enrichies de quelques autres spécifiques.

©Christophe LORSCH