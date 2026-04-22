Balade rétro des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois
Balade rétro des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois dimanche 7 juin 2026.
Saint-Léonard-des-Bois
Balade rétro des Alpes Mancelles
Aire de loisirs des Boucles de la Sarthe Saint-Léonard-des-Bois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Exposition d’une centaine de véhicules dans l’aire de loisirs de Saint-Léonard-des-Bois !
Balade touristique des voitures anciennes à travers les Alpes Mancelles le matin qui se termine par une exposition de plus de 100 voitures de collection, parades et animations à Saint-Léonard-des-Bois l’après-midi.
Profitez aussi de la restauration en plein air (saucisses et frites).
Entrée gratuite. Organisé par Les Amis de Saint-Léonard http://www.lesamisdesaintleonard.org/ .
Aire de loisirs des Boucles de la Sarthe Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 01 66 94 contact@lesamisdesaintleonard.org
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English :
Exhibition of a hundred vehicles in the Saint-Léonard-des-Bois leisure area!
L’événement Balade rétro des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-22 par OT des Alpes Mancelles
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