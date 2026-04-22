Saint-Léonard-des-Bois

Balade rétro des Alpes Mancelles

Aire de loisirs des Boucles de la Sarthe Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Exposition d’une centaine de véhicules dans l’aire de loisirs de Saint-Léonard-des-Bois !

Balade touristique des voitures anciennes à travers les Alpes Mancelles le matin qui se termine par une exposition de plus de 100 voitures de collection, parades et animations à Saint-Léonard-des-Bois l’après-midi.

Profitez aussi de la restauration en plein air (saucisses et frites).

Entrée gratuite. Organisé par Les Amis de Saint-Léonard http://www.lesamisdesaintleonard.org/ .

Aire de loisirs des Boucles de la Sarthe Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 01 66 94 contact@lesamisdesaintleonard.org

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English :

Exhibition of a hundred vehicles in the Saint-Léonard-des-Bois leisure area!

L’événement Balade rétro des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-22 par OT des Alpes Mancelles