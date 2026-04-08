Saint-Léonard-des-Bois

Fête de la Nature

Aire de Loisirs des Boucles de la Sarthe Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le dimanche 24 mai 2026 (Pentecôte), Le Bio s’invite à St Léo et la nature est à la fête à Saint-Léonard-des-Bois !

Le dimanche 24 mai, tout est bio à Saint-Léo ! Les Amis de Saint-Léonard organisent leur traditionnelle Fête de la Nature avec 60 exposants ! La Fête de la Nature des Alpes Mancelles est devenue un événement incontournable en Sarthe !

C’est une journée joyeuse pour célébrer la nature, le bio, et les savoir-faire artisanaux. Baladez-vous entre les stands, découvrez les plantes sauvages comestibles et médicinales avec des passionnés, goûtez de délicieux produits bio, et profitez d’une ambiance conviviale au cœur des Alpes Mancelles.

Au programme marché de producteurs, randonnées botaniques, ateliers, concerts… plus de 60 exposants réunis autour d’un mode de vie plus naturel.

Programme complet des animations disponible sous peu.

Organisé par Les Amis de Saint-Léonard http://www.lesamisdesaintleonard.org/ .

Aire de Loisirs des Boucles de la Sarthe Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 01 66 94 contact@lesamisdesaintleonard.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday, May 24, 2026 (Pentecost), Le Bio s’invite à St Léo and nature is in the spotlight in Saint-Léonard-des-Bois!

L’événement Fête de la Nature Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Alpes Mancelles