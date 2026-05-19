Balade Sculpturama Liginiac
Balade Sculpturama Liginiac mardi 18 août 2026.
Liginiac
Balade Sculpturama
8 Rue du Stade Liginiac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Rendez-vous à 10h devant la bibliothèque pour une balade Scultpturama à la découverte des sculptures du village. .
8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59
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English : Balade Sculpturama
L’événement Balade Sculpturama Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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