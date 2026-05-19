Liginiac

Balade Sculpturama

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Rendez-vous à 10h devant la bibliothèque pour une balade Scultpturama à la découverte des sculptures du village. .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59

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English : Balade Sculpturama

L’événement Balade Sculpturama Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze