Informations pratiques

Harcourt

Balade sensorielle (adultes et enfant + de 6 ans)

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-26

Au plus près des grands arbres, vivez l’expérience d’une balade immersive et relaxante. Accompagné d’un guide du domaine, (re)découvrez l’arboretum à travers des ateliers sensoriels et des moments d’écoute et de contemplation. Profitez d’un moment unique de reconnexion au cœur d’un arboretum d’exception et réveillez tous vos sens ! .

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70

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English : Balade sensorielle (adultes et enfant + de 6 ans)

L’événement Balade sensorielle (adultes et enfant + de 6 ans) Harcourt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay