Balade sensorielle (adultes et enfant + de 6 ans) Harcourt
mercredi 12 août 2026 · Harcourt
Informations pratiques
Harcourt
Balade sensorielle (adultes et enfant + de 6 ans)
Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-26
Au plus près des grands arbres, vivez l’expérience d’une balade immersive et relaxante. Accompagné d’un guide du domaine, (re)découvrez l’arboretum à travers des ateliers sensoriels et des moments d’écoute et de contemplation. Profitez d’un moment unique de reconnexion au cœur d’un arboretum d’exception et réveillez tous vos sens ! .
Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70
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English : Balade sensorielle (adultes et enfant + de 6 ans)
L’événement Balade sensorielle (adultes et enfant + de 6 ans) Harcourt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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