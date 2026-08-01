Informations pratiques

Harcourt

Jeudi d’Harcourt Initiation à la danse normande

5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27 21:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Le ti’bal à nous, c’est la rencontre du violon et de l’accordéon diatonique au service des danses traditionnelles. Portés par des années de pratique et de transmission du répertoire normand, ce duo énergique vous invite à sauter le pas de la danse folklorique. Une initiation à la danse normande pour petits et grands dans un site d’exception, la promesse d’un souvenir impérissable ! .

5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70

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English : Jeudi d’Harcourt Initiation à la danse normande

L’événement Jeudi d’Harcourt Initiation à la danse normande Harcourt a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay