Informations pratiques

Harcourt

Balade sensorielle des tout-petits (0-5 ans)

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 11:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-26

Petits pas par petits pas, les tout-petits découvrent les trésors de l’arboretum. Une écorce lisse ou rugueuse, une feuille de hêtre soyeuse, un cône tout rond ou allongé… Les enfants découvrent de manière sensorielle l’arboretum dans toute sa diversité. Au gré de la visite, ils touchent, observent, sentent et pour finir, écoutent le chant des arbres pour terminer la balade en douceur ! N’oubliez pas d’apporter un petit plaid à poser au sol. .

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70

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English : Balade sensorielle des tout-petits (0-5 ans)

L’événement Balade sensorielle des tout-petits (0-5 ans) Harcourt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay