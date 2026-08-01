Informations pratiques

Harcourt

Spectacle Dancing Spirit

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Un spectacle visuel, dynamique et généreux célébrant l’amour et la joie !

Entre prouesses acrobatiques, magie déglinguée et amour sucré à l’excès,

Johnny & Jenny est un duo explosif. Inspirés par Dirty Dancing qu’ils vénèrent

comme un idéal romantique, ces deux artistes hauts en couleur rejouent leur

version burlesque de Bébé et Johnny. Un spectacle familial qui fait rire, émeut et

fait vaciller les coeurs — inspiré de la vraie vie, pour le plaisir de tous !

Compagnie LAM

Durée 50 min .

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70

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English : Spectacle Dancing Spirit

L’événement Spectacle Dancing Spirit Harcourt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay