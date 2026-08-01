Spectacle Dancing Spirit Harcourt
dimanche 9 août 2026 · Harcourt
Informations pratiques
Harcourt
Spectacle Dancing Spirit
Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Un spectacle visuel, dynamique et généreux célébrant l’amour et la joie !
Entre prouesses acrobatiques, magie déglinguée et amour sucré à l’excès,
Johnny & Jenny est un duo explosif. Inspirés par Dirty Dancing qu’ils vénèrent
comme un idéal romantique, ces deux artistes hauts en couleur rejouent leur
version burlesque de Bébé et Johnny. Un spectacle familial qui fait rire, émeut et
fait vaciller les coeurs — inspiré de la vraie vie, pour le plaisir de tous !
Compagnie LAM
Durée 50 min .
Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70
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English : Spectacle Dancing Spirit
L’événement Spectacle Dancing Spirit Harcourt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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