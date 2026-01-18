Briare

Balade solidaire Ensemble pour vaincre les maladies rares

Rue des Prés Gris Briare Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le 7 juin à Briare, participez à une balade solidaire au profit de l’association Petits Princes. Trois parcours de 6,5 à 14,3 km sont proposés pour marcher ensemble en faveur d’une belle cause. Une matinée conviviale, accessible à tous, entre générosité et grand air.

Le dimanche 7 juin, Briare vous donne rendez-vous pour une balade solidaire au profit de l’association Petits Princes, engagée aux côtés des enfants et adolescents malades.

Cette matinée placée sous le signe du partage et de la générosité propose trois parcours pour s’adapter à tous les profils 6,5 km pour les familles, 12 km et 14,3 km pour les marcheurs en quête d’un défi un peu plus soutenu. Le départ est libre dès 7h30, avec inscriptions sur place jusqu’à 10h30, rue des Prés Gris.

Café et viennoiseries au départ, ravitaillements sur certains parcours et ambiance conviviale viendront rythmer cette belle initiative. Une occasion de marcher ensemble pour une cause essentielle, tout en profitant d’un moment chaleureux au grand air à Briare. 5 .

Rue des Prés Gris Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 77 09 21 35 cduijvestijn@groupama-pvl.fr

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English :

On June 7 in Briare, take part in a walk in aid of the Petits Princes association. Three routes, ranging from 6.5 to 14.3 km, will enable you to walk together for a worthy cause. A convivial morning, accessible to all, between generosity and fresh air.

L’événement Balade solidaire Ensemble pour vaincre les maladies rares Briare a été mis à jour le 2026-05-20 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX