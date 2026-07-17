Balade Sonore le long du Cher, Écluse de Nitray, Athée-sur-Cher

Informations pratiques

Balade Sonore le long du Cher 19 et 20 septembre Écluse de Nitray Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une immersion au gré du Cher pour écouter scientifiques, habitants et espèces naturelles.

Balade en autonomie, casque/écouteurs et smartphone nécessaires.

Écluse de Nitray Port de Chandon 37270 Athée-sur-Cher Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Le site permet de visualiser le patrimoine fluvial de la vallée du Cher, l’une des principales voies de navigation dans le bassin de la Loire au XIXe siècle. Le Cher a été aménagé pour favoriser cette navigation, avec la construction des barrages à aiguilles, une innovation technologique majeure pour l’époque. Construit à partir de pierre, de bois et de métal, manipulable à main d’homme, le barrage fonctionne toujours. Il est accompagné d’une écluse, et d’une maison éclusière d’une qualité architecturale remarquable. Le barrage jouxte de plus un moulin bien plus ancien, témoin des activités passées et magnifiquement restauré. L’ensemble offre une belle perspective paysagère. Au port de Chandon, c’est la trace de l’activité commerciale ancienne qui subsiste. Ce passé est mis en valeur par la toue cabanée Valchantray, reconstruite à partir des plans de l’époque. Prendre la RD 83 entre Athée sur Cher et Saint Martin le Beau. Stationnement près du pont de Chandon. Itinéraire et stationnement fléché.

Balade Sonore SiTla

©Yoan Jäger Sthul