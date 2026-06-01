balade sur le sentier de la rose, La roseraie de Saint-Galmier, Saint-Galmier
balade sur le sentier de la rose, La roseraie de Saint-Galmier, Saint-Galmier dimanche 7 juin 2026.
balade sur le sentier de la rose Dimanche 7 juin, 09h30 La roseraie de Saint-Galmier Loire
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Venez découvrir ce joli sentier qui relie deux villages passionnés de roses !
Rendez-vous à la roseraie de Saint-Galmier pour le départ en direction du village jardin de Chamboeuf en empruntant le sentier de la rose, le long des rives de la Coise.
Chamboeuf vous offrira café/croissant et vous déambulerez dans les ruelles du village entièrement fleuries de roses de l’obtenteur Meilland.
Vous reviendrez à la roseraie en faisant une boucle où Saint-Galmier vous offrira le pot de l’amitié à l’arrivée.
la boucle fait environ 4 km, faible dénivelé, facile et bien balisée.
La roseraie de Saint-Galmier L’étang des rivières, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0787655080 http://www.saint-galmier.fr https://www.facebook.com/lesamisdelaroseraiedesaintgalmier/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/lesamisdelaroseraiestgalmier/ Roseraie municipale de 7000m2 au pied du village de Saint-Galmier. Plus de 300 variétés de rosiers anciens et modernes, plantes vivaces, graminées et collection de viburnum. Parcours « Loire en Roses » sur le thème du parfum. Cadran solaire. Grand parking gratuit, tables de pique-nique, promenade libre et gratuite sur terrain plat. Mini-ferme avec collection de gallinacées, chèvres, moutons, biquettes, lapins…
Venez découvrir ce joli sentier qui relie deux villages passionnés de roses !
association des amis de la roseraie de Saint-Galmier©
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