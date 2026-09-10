Balade: Sur les pas de René Leynaud, Théâtre des Marronniers, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre des Marronniers · Lyon
Informations pratiques
Balade: Sur les pas de René Leynaud Samedi 19 septembre, 10h00 Théâtre des Marronniers Rhône
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Sur les pas de René Leynaud
Le Théâtre des Marronniers propose un parcours-évocation autour de la place Bellecour, reliant divers lieux liés à la vie du poète, journaliste et résistant René Leynaud, assassiné par les nazis en 1944.
Avec l’écrivain Michel Kneubuhler et le comédien Damien Gouy
Accueil à partir de 9h30 au foyer du théâtre.
Départ à 10h, durée 2h00 / Tarif unique 5€
Théâtre des Marronniers 7 Rue des Marronniers, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Bellecour Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478853981 http://www.theatre-des-marronniers.com [{« type »: « email », « value »: « rp@theatre-des-marronniers.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0478853981 »}] Métro A -D : Bellecour Bus C5-C9-C12-C20-27-40-S1 : Bellecour Le Viste. Bus C10-S1-15-35-88 : Bellecour Charité. Bus C5-C9-C12-14 : Bellecour Antonin-Poncet. Parkings Antonin-Poncet et Bellecour.
Sur les pas de René Leynaud
©DR
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