Balade: Sur les pas de René Leynaud, Théâtre des Marronniers, Lyon

Informations pratiques

Balade: Sur les pas de René Leynaud Samedi 19 septembre, 10h00 Théâtre des Marronniers Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Sur les pas de René Leynaud

Le Théâtre des Marronniers propose un parcours-évocation autour de la place Bellecour, reliant divers lieux liés à la vie du poète, journaliste et résistant René Leynaud, assassiné par les nazis en 1944.

Avec l’écrivain Michel Kneubuhler et le comédien Damien Gouy

Accueil à partir de 9h30 au foyer du théâtre.

Départ à 10h, durée 2h00 / Tarif unique 5€

Théâtre des Marronniers 7 Rue des Marronniers, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Bellecour Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478853981 http://www.theatre-des-marronniers.com [{« type »: « email », « value »: « rp@theatre-des-marronniers.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0478853981 »}] Métro A -D : Bellecour Bus C5-C9-C12-C20-27-40-S1 : Bellecour Le Viste. Bus C10-S1-15-35-88 : Bellecour Charité. Bus C5-C9-C12-14 : Bellecour Antonin-Poncet. Parkings Antonin-Poncet et Bellecour.

Sur les pas de René Leynaud

©DR