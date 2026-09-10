Balade « Sur les traces de l’Europe » à Douai, Maison Douaisienne de l’Europe, Douai
samedi 19 septembre 2026 · Maison Douaisienne de l'Europe · Douai
Informations pratiques
Balade « Sur les traces de l’Europe » à Douai Samedi 19 septembre, 10h00 Maison Douaisienne de l’Europe Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Au cours d’une balade d’environ 1h30, Nicole vous fera découvrir des lieux dans Douai co-financés par l’Union européenne. De la Place du Barlet aux Quais de la Scarpe, en passant par la Croix de Douai, venez découvrir comment l’Union européenne impacte votre quotidien.
Maison Douaisienne de l’Europe 175 Quai du Maréchal Foch, 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327888213 https://maisoneuropedouai.eu/ https://www.instagram.com/europedouai/ Lors de cette randonnée européenne, une bénévole de la Maison de l’Europe vous guidera dans Douai pour vous faire
découvrir des lieux co-financés par l’Union européenne. Cette balade a pour but de faire découvrir autrement la ville de
Douai en prenant conscience de la présence de l’Union
européenne dans notre quotidien. A 20 minutes à pied de la Gare de Douai, bus gratuits à proximité
Au cours d’une balade d’environ 1h30, Nicole vous fera découvrir des lieux dans Douai co-financés par l’Union européenne. De la Place du Barlet aux Quais de la Scarpe, en passant par la Croix de…
©Maisondouaisiennedel’Europe
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