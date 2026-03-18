BALADE SUR LES TRACES DE L’OURS Hospice de France Bagnères-de-Luchon

BALADE SUR LES TRACES DE L’OURS

Hospice de France HOSPICE DE FRANCE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-13 12:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16

Partez pendant une demi-journée à la découverte de l’ours des Pyrénées, avec un de nos experts ! Venez découvrir l’espèce emblématique des Pyrénées.

Guidés par un Accompagnateur en Montagne membre du Réseau Ours Brun, vous apprendrez tout du seigneur des Pyrénées, de son habitat et de son retour dans le massif. Alimentation, reproduction, hibernation.. mais aussi protection et cohabitation, l’ours n’aura plus de secret pour vous.

Et si par bonheur nous croisons des indices de son passage, vous participerez à leur collecte selon le protocole officiel et ils seront transmis à la base de données du Réseau Ours Brun.

Une expérience exceptionnelle et inédite au cœur du Pays de l’Ours. 25 .

Hospice de France HOSPICE DE FRANCE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spend half a day discovering the Pyrenean bear with one of our experts! Come and discover the emblematic species of the Pyrenees.

L’événement BALADE SUR LES TRACES DE L’OURS Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE