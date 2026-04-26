JARDIN AQUATIQUE Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon
JARDIN AQUATIQUE Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon lundi 6 juillet 2026.
Bagnères-de-Luchon
JARDIN AQUATIQUE
Parc des Thermes BASSIN CHAMBERT Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31
Pour les enfants de 4 à 11 ans. Petit bassin chauffé et aménagé avec du matériel ludique.
Présence d’un adulte obligatoire Inscription au Bureau des Sports de la Mairie de Luchon (places limitées).
Matériel ludique toboggan, tunnel, tapis flottant. 5 .
Parc des Thermes BASSIN CHAMBERT Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 75
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English :
For children ages 4 to 11. Small heated pool equipped with fun play equipment.
Adult supervision required—Register at the Sports Office at Luchon City Hall (limited spaces available).
L’événement JARDIN AQUATIQUE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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