BALADE SUR L’HISTOIRE ET LES LÉGENDES DE VÉBRON Vebron
BALADE SUR L’HISTOIRE ET LES LÉGENDES DE VÉBRON Vebron mercredi 15 juillet 2026.
Vebron
BALADE SUR L’HISTOIRE ET LES LÉGENDES DE VÉBRON
Vebron Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-16
Balade sur l’histoire et les légendes de Vébron avec la guide conférencière Sandie Blanc.
Sandie Blanc vous propose de découvrir le village de Vébron à travers son histoire et ses légendes.
Visite avec possibilité de partager un pique nique tiré du sac en fin de parcours.
Réservation obligatoire .
Vebron 48400 Lozère Occitanie +33 6 52 01 75 43 killasandie@gmail.com
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English :
Stroll through the history and legends of Vébron with guide Sandie Blanc.
L’événement BALADE SUR L’HISTOIRE ET LES LÉGENDES DE VÉBRON Vebron a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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