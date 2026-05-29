Vebron

BALADE SUR L’HISTOIRE ET LES LÉGENDES DE VÉBRON

Vebron Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-16

Balade sur l’histoire et les légendes de Vébron avec la guide conférencière Sandie Blanc.

Sandie Blanc vous propose de découvrir le village de Vébron à travers son histoire et ses légendes.

Visite avec possibilité de partager un pique nique tiré du sac en fin de parcours.

Réservation obligatoire .

Vebron 48400 Lozère Occitanie +33 6 52 01 75 43 killasandie@gmail.com

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English :

Stroll through the history and legends of Vébron with guide Sandie Blanc.

L’événement BALADE SUR L’HISTOIRE ET LES LÉGENDES DE VÉBRON Vebron a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes