Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BALADE SUR L’HISTOIRE ET LES LÉGENDES DE VÉBRON Vebron

BALADE SUR L’HISTOIRE ET LES LÉGENDES DE VÉBRON Vebron

BALADE SUR L’HISTOIRE ET LES LÉGENDES DE VÉBRON Vebron mercredi 15 juillet 2026.

Ville : 48400 Vebron

Département : Lozère

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif : 12 12 Adulte

Vebron

BALADE SUR L’HISTOIRE ET LES LÉGENDES DE VÉBRON

Vebron Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-16

Balade sur l’histoire et les légendes de Vébron avec la guide conférencière Sandie Blanc.
Sandie Blanc vous propose de découvrir le village de Vébron à travers son histoire et ses légendes.
Visite avec possibilité de partager un pique nique tiré du sac en fin de parcours.
Réservation obligatoire   .

Vebron 48400 Lozère Occitanie +33 6 52 01 75 43  killasandie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stroll through the history and legends of Vébron with guide Sandie Blanc.

L’événement BALADE SUR L’HISTOIRE ET LES LÉGENDES DE VÉBRON Vebron a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

À voir aussi à Vebron (Lozère)