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LECTURE SOUS LES MARRONNIERS À VEBRON Vebron

LECTURE SOUS LES MARRONNIERS À VEBRON Vebron

LECTURE SOUS LES MARRONNIERS À VEBRON Vebron jeudi 2 juillet 2026.

Ville
48400 Vebron
Département
Lozère
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
Gratuit Enfant

Vebron

LECTURE SOUS LES MARRONNIERS À VEBRON

Vebron Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Lecture sous les marronniers à Vebron.
Le foyer rural de Vebron et la médiathèque vous proposent des lectures sous les marronniers du village.
Venez en famille profiter des histoires lues par Isabelle, Pascale, Carole et Anne-Sophie.
Tous les matins sur la place des marronniers à 11h
Le samedi matin pendant le marché 10h 11h30
Lundi 29 juin 18h Aux Vanels
Mardi 30 juin 18h à Villeneuve
Mercredi 1er juillet 18h au Camping de Vebron
Jeudi 2 juillet 18h à Solpérières
Vendredi 3 Juillet 18h à Racoules-Salgas   .

Vebron 48400 Lozère Occitanie   castors48vebron@gmail.com

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English :

Reading under the chestnut trees in Vebron.

L’événement LECTURE SOUS LES MARRONNIERS À VEBRON Vebron a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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