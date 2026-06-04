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LECTURE SOUS LES MARRONNIERS À VEBRON Vebron

LECTURE SOUS LES MARRONNIERS À VEBRON Vebron

LECTURE SOUS LES MARRONNIERS À VEBRON Vebron mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : place de la Mairie

Ville : 48400 Vebron

Département : Lozère

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Enfant

Vebron

LECTURE SOUS LES MARRONNIERS À VEBRON

place de la Mairie Vebron Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-08-01 12:30:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-01

Lecture sous les marronniers à Vebron.
Le foyer rural de Vebron et la médiathèque vous proposent des lectures sous les marronniers du village.
Venez en famille profiter des histoires lues par Isabelle, Pascale, Carole et Anne-Sophie.
Le samedi matin pendant le marché et le mercredi vers 17 h 30.   .

place de la Mairie Vebron 48400 Lozère Occitanie   castors48vebron@gmail.com

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English :

Reading under the chestnut trees in Vebron.

L’événement LECTURE SOUS LES MARRONNIERS À VEBRON Vebron a été mis à jour le 2026-06-04 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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