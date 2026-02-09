Balade toponymique Du sol à l’Occitan

Saint Géry-Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Sur le causse comme dans la vallée, les habitants ont donné des noms aux lieux qu’ils côtoyaient, qu’ils soient habités, occupés ou simplement des points de repère. Chacun d’entre eux a une origine, parfois directement liée au milieu, parfois plus mystérieuse. Accompagnés par Guilhem Boucher, animateur à la Granja, et Romain Cadiou, animateur de la Réserve naturelle géologique du Lot, cette randonnée à la recherche de la signification des noms de lieux donnera un sens nouveau aux paysages traversés.

Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie

English :

On the causse as in the valley, the inhabitants have given names to the places they lived near, whether they were inhabited, occupied or simply landmarks

