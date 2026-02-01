Ciné-Lot Jean Valjean Saint Géry-Vers
Ciné-Lot Jean Valjean Saint Géry-Vers mercredi 25 février 2026.
Ciné-Lot Jean Valjean
Saint Géry-Vers Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 20:30:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Synopsis
1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’Église, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir.
D’après l’œuvre Les Misérables de Victor Hugo.
Saint Géry-Vers 46090 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
